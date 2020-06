Au cours de la dernière WWDC, la société basée à Cupertino a souvent organisé plusieurs événements, notamment de la musique, des concerts et des rafraîchissements pour les développeurs.

En raison de la pandémie du COVID-19 cette année, la WWDC ne peut être suivie qu’en ligne. Cela n’a pas empêché Apple de satisfaire la faim de tous les développeurs de musique passionnés. Sur Apple Music sont en effet disponibles les trois nouvelles playlists Power Up, Energy et Focus. Celles-ci proposent une large sélection de morceaux de musique choisis par Apple. Parmi les artistes sélectionnés, il y a Glass Animals, Alicia Keys, Aurora, The Killers et bien d’autres. Apple ajoute également la nouvelle Music to Code to avec plusieurs listes de lecture qui incluent divers genres musicaux.

Pour profiter de ces playlists, vous n’avez évidemment pas besoin d’être développeur. Suivez simplement ce lien pour accéder aux trois playlists publiées par Apple.