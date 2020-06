L’application Network Utility ne fonctionne plus dans la première bêta développeur de macOS Big Sur.

L’application Network Utility fournit des informations et des outils de dépannage pour aider les utilisateurs à vérifier leur connexion réseau. Elle permet aussi d’afficher les tables de routage, suivre les chemins de trafic réseau, rechercher les ports TCP ouverts et plus encore. Depuis la sortie de macOS Mojave, l’application était cachée dans Système > Bibliothèque > CoreServices > Applications.

La fonctionnalité de Network Utility peut toujours être répliquée avec les commandes du terminal et, pour les problèmes Wi-Fi, Apple rappelle que l’application Wireless Diagnostics peut être utilisée.

Dans tous les cas, nous vous conseillons vivement de ne pas installer la bêta de macOS Big Sur sur votre machine principale. Le mieux est d’avoir une seconde machine sur laquelle vous pouvez faire vos tests. Les bêtas embarquent bien souvent de nombreux bugs pouvant réellement avoir un impact sur votre Mac. Prenez vos précautions, au risque d’être confronté à des incompatibilités ou à de possibles pertes de données.