C’est désormais à Apple de s’attaquer au suivi du sommeil grâce à watchOS 7 et à l’Apple Watch. La firme de Cupertino explique que son système est « une approche globale du suivi du sommeil ».

Pour ce faire, elle propose aux utilisateurs des outils performants pour adapter son temps de sommeil à leurs besoins. Cela concerne le coucher à une heure optimale ou encore mettre en place une routine avant d’aller se coucher. « L’accéléromètre détecte les micro-mouvements déclenchés par la respiration pendant le sommeil et l’Apple Watch les enregistre et les analyse pour déterminer les phases de sommeil et le temps passé à dormir chaque nuit. Le matin, elle affiche un aperçu du sommeil de la nuit, notamment les phases d’éveil et de sommeil, ainsi qu’un graphique illustrant les données de sommeil de la semaine. »

« Selon l’American Academy of Sleep Medicine, adopter une routine avant d’aller se coucher prépare le corps au sommeil. Wind Down permet de créer une routine personnalisée sur iPhone et Apple Watch intégrant un scénario spécifique de l’app Maison, un paysage sonore apaisant, ou une séance de méditation via une app. Lorsqu’elle est en veille, l’Apple Watch passe en mode Ne pas déranger et réduit automatiquement la luminosité de l’écran pendant la nuit. »

Grâce à cette fonction, l’Apple Watch permet aussi à l’utilisateur se profiter d’un réveil en douceur avec une alarme haptique silencieuse ou des sonorités douces. Dès lors que l’écran sort de veille, le niveau de batterie restant s’affiche. « Si le niveau de la batterie est faible, l’Apple Watch pourra envoyer un rappel de charge dans l’heure précédant le coucher, selon les habitudes de charge de l’utilisateur ».

Apple tient à préciser que les données de sommeil sont chiffrées sur l’appareil ou sur iCloud avec la synchronisation iCloud. D’ajouter que ces données sont toujours sous contrôle de la personne à qui elles appartiennent.

Rappelons que watchOS 7 n’est actuellement disponible que pour les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet, et en version finale cet automne.