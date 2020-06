Si vous êtes propriétaire d’AirPods Pro, sachez qu’Apple vient de déployer la mise à jour du firmware lequel passe en version 2D27. Jusqu’ici la version était numérotée 2D15. Pour vérifier votre version, il suffit de vous rendre dans l’app Réglages > Général > Informations > AirPods > Version du programme interne.

Notez que cette mise à jour est disponible pour ceux qui ont un iPhone/iPad sous iOS/iPadOS 14.

Si Apple ne partage aucun détails sur cette mise à jour, il n’est pas impossible que le mode « Spatial Audio », présenté à la WWDC 2020, soit de la partie. Ce mode permet de profiter de bandes son en 5.1 et 7.1 Dolby/Atmos.

Possible également que la recharge optimisée soit incluse. Elle permet d’offrir une meilleure durée de vie des batteries des AirPods Pro. On en revient à ce que nous disions plus tôt dans la journée dans ce post.

Après avoir tester ce nouveau firmware, nous reviendrons sur le sujet. Nous verrons alors si les nouveautés attendues sont bel et bien présentes.