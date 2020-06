Après les fonds d’écran de macOS Big Sur et Safari, voici ceux d’iOS 14 / iPadOS 14 à télécharger pour relooker vos appareils.

Ispazio a même adapté les fonds d’écran de macOS Big Sur et Safari 14.0 pour iPhone et iPad. Vous trouverez également les fonds d’écrans d’iOS 14/iPadOS 14. Il suffit de sélectionner le ou les numéros des fonds d’écran que vous préférez. Ensuite, il vous reste simplement à les enregistrer dans votre pellicule. Il y en a autant car chaque fond d’écran est disponible en mode jour et en mode nuit.

1 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad, Desktop

2 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad, Desktop

3 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad, Desktop

4 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad, Desktop

5 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad

6 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad

7 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad

8 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad

9 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad

10 : iPhone X > iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6, iPad