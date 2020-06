Apple a décidé de bloquer la prise en charge de Force Touch dans WatchOS 7. L’Apple Watch Series 6 n’inclura probablement pas de capteurs de pression différents à partir du lancement.

Nous avons déjà analysé les innovations introduites par Apple avec watchOS 7, mais il y a un autre changement. En installant la mise à jour, vous perdrez la fonction Force Touch.

Cette fonction se veut très pratique sur Apple Watch. Elle vous permet d’appeler des menus et des écrans “cachés” de manière plus simple et plus rapide. Elle est aussi utile pour annuler les notifications ou encore pour personnaliser un cadran.

Les nouvelles directives Apple UI pour les développeurs qui créeront des applications pour watchOS 7 confirment le changement :

« Dans les versions de watchOS antérieures à watchOS 7, les utilisateurs pouvaient appuyer plus fort sur l’écran pour changer le cadran de la montre ou révéler un menu caché appelé le menu Force Touch. Dans watchOS 7 et versions ultérieures, les applications système rendent les éléments de menu précédemment masqués accessibles sur un écran associé ou un écran de paramètres. Tous les éléments, menus et fonctions qui jusqu’à présent pouvaient être appelés via le Force Touch seront déplacés vers un onglet spécifique. »

Le raisonnement d’Apple derrière la suppression de Force Touch n’est pas clair. Il a probablement été décidé de la supprimer car certaines des fonctions peuvent être reproduites ailleurs.

En éliminant la couche Force Touch dans les futures Apple Watch, Apple pourrait éventuellement utiliser l’espace supplémentaire pour inclure une batterie plus grande. Mais à ce stade, il s’agit de pure spéculation. Nous ne le saurons pas avant que l’Apple Watch 6 ne fasse ses débuts cet automne.