iOS 14 embarque une nouvelle fonctionnalité appelée “Back Tap” qui permet aux utilisateurs d’effectuer diverses actions en tapant simplement sur le dos de l’appareil.

Cette nouvelle fonctionnalité, appelée Back Tap dans les paramètres, ajoute un type d’interaction de natation sur l’iPhone. Lorsque l’arrière de l’iPhone est touché, une action est effectuée. Par exemple, il sera possible d’ouvrir une application ou le Control Center, d’activer des fonctions d’accessibilité telles que VoiceOver, d’effectuer des gestes automatisés, de retourner à la maison et bien plus encore.

Le Back Tap peut être réglé sur deux niveaux, avec deux opérations différentes qui peuvent être associées : double tap ou triple tap. Par exemple, avec le double tap, nous pouvons démarrer Apple Music, tandis qu’avec trois taps, nous lancerons l’application Appareil photo.

Pour activer cette fonctionnalité sur les appareils iOS 14 pris en charge :

Ouvrir l’app Réglages

Accédez à Accessibilité > Toucher > Toucher arrière

Choisissez une action pour double tap et / ou triple tap

Cette option est active sur l’iPhone X et les modèles ultérieurs utilisant les différents capteurs (tels que l’accéléromètre).