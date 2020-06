iOS 14 et iPadOS 14 cachent d’autres nouveautés assez sympathiques quand on sait où les trouver. Cette fois, il suffit de se rendre dans l’app Réglages > Accessibilité pour voir que les fonctions « Reconnaissance des sons » et « Audio/Visuel » ont été ajoutées.

Dans notre exemple ci-dessus, nous avons activé la fonction Reconnaissance des sons. Une fois active, l’iPhone peut reconnaitre les sons suivants : feu, sirène, fumée, chat, chien, appareils électroménagers, Klaxon de voiture, sonnette, un bruit de porte sur laquelle on frappe, écoulement de l’eau, pleurs de bébé et cri.

Quand je me suis lavé les mains à 12h40 donc, j’ai reçu l’alerte suivante sous forme de notification : « Écoulement d’eau : Un son a été détecté : probablement un écoulement d’eau. » Ce message se répète si vous fermez puis rouvrez le robinet.

Le message sera différent en fonction du bruit que l’iPhone aura identifié. Si la fonction se veut intéressante, il y a encore besoin d’apporter des améliorations. Certains sons ne génèrent aucune alerte, ou encore un message d’alerte différent du bruit. Il s’agit de la première bêta d’iOS 14, de fait, Apple a encore le temps d’améliorer tout ça.

Une autre nouveauté dans Accessibilité est également présente : « Audio/Visuel ». Grâce à elle, l’utilisateur peut optimiser automatiquement ou manuellement le niveau sonore de certains sons. Plusieurs réglages peuvent personnaliser au goût de chacun : ton équilibré, tessiture, ou brillance. À noter que cette fonction n’est compatible qu’avec les écouteurs Apple et Beats).