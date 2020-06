Apple offrira plusieurs améliorations l’appareil photo des anciens iPhone grâce à iOS 14, attendu en version finale cet automne. Il y aura notamment des fonctionnalités précédemment réservées aux applications de niveau professionnel.

Après avoir annoncé iOS 14 lors de la WWDC 2020, Apple a publié une ressource qui répertorie les principales améliorations du nouveau système d’exploitation. Pendant le développement, Apple semble avoir accordé une attention particulière à l’application Appareil photo par défaut. Apple indique que les utilisateurs pourront prendre des photos jusqu’à 90% plus rapidement, jusqu’à 4 images par seconde. De plus, les prises de vue en mode portrait seront jusqu’à 15% plus rapides.

En mode nuit, sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro, l’appareil photo utilisera le gyroscope pour fournir un indicateur de guidage pour aider les photographes à rester immobiles pendant la capture. Il y aura également une option pour annuler une prise de vue pendant la capture centrale plutôt que d’attendre la fin de la capture.

Avec iOS 14, les utilisateurs pourront aussi verrouiller une valeur de compensation d’exposition pour les photos et les vidéos pour une session complète de l’appareil photo. Dans le même temps, il sera possible de verrouiller la mise au point et l’exposition de l’appareil photo pour une prise de vue spécifique. De plus, grâce à une nouvelle option, nous pourrons prendre des photos en appuyant sur le bouton Augmenter le volume, tandis que le bouton Réduire le volume vous permettra d’enregistrer des vidéos QuickTake sur une plus large gamme d’appareils, y compris les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max.

Apple a également amélioré la lecture du code QR, ce qui facilite la numérisation des codes, même s’ils sont petits ou enroulés autour d’objets.