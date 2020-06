Apple vient de présenter le nouveau logiciel pour Apple TV, tvOS 14. Le support multi-utilisateurs pour Apple Arcade arrive, ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Le support multi-utilisateur permet de séparer les profils de tous les utilisateurs d’Apple Arcade. Cela signifie que dans une famille, il sera possible d’y accéder avec votre propre profil sans interférer avec les sauvegardes de jeu des autres. tvOS 14 prend également en charge Xbox Elite Series 2 et Xbox Adaptive Controller.

Le mode du PiP (Picture in Picture) est également disponible pour tout le contenu. Cette nouveauté rend l’Apple TV beaucoup plus intelligente. Elle vous permet en effet d’ouvrir des applications et du contenu, tout en poursuivant la lecture de contenu multimédia dans une fenêtre spéciale. Le PiP fonctionne également avec AirPlay, une solution vraiment utile.

Cette mise à jour contient également de nombreuses améliorations des performances et des technologies. Ces dernières offriront une meilleure utilisation du contenu multimédia, comme la prise en charge du partage de vidéos 4K. Voilà une bonne nouvelle pour regarder des vidéos et des photos de vacances en famille.

Par ailleurs, notons l’arrivée d’un nouveau contenu original, inspiré des travaux d’Isaac Asimov, sur Apple TV+, un service qui arrivera également sur les téléviseurs intelligents Sony et Vizio.

La première bêta sera disponible dans la soirée pour les développeurs. La bêta publique est attendue le mois prochain.