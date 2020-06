Peu avant le début de la WWDC 2020, Apple a approuvé une nouvelle version de l’application de messagerie “Hey” sur l’App Store, après la controverse de ces derniers jours.

En réponse au directeur marketing d’Apple, Phil Schiller, l’équipe de Hey a soumis la version 1.0.3. Celle-ci intègre désormais une option qui permet d’essayer gratuitement toutes les fonctions de l’app pendant 14 jours. En activant l’essai gratuit, les utilisateurs reçoivent une adresse e-mail temporaire @hey.com avec laquelle ils peuvent tester l’application.

Comme indiqué par The Verge, Basecamp n’a pas encore adopté de système d’achat intégré et les utilisateurs sont invités à activer l’abonnement directement depuis le site Web de l’entreprise. Hey a également activé le support multi-utilisateurs pour les entreprises, après qu’Apple ait initialement contesté le manque de fonctionnalités commerciales au sein de l’application.

Le fondateur de Basecamp, David Heinemeier Hansson, avait qualifié Apple de “gangster” après plusieurs refus de publier Hey sur l’App Store.

Comme expliqué plus tôt cette semaine, Hey a été initialement approuvé sur l’App Store, mais les mises à jour suivantes ont été rejetées par Apple. En effet, les utilisateurs n’étaient pas autorisés à activer l’abonnement via le système d’achat intégré à l’application. De plus, l’app n’offrait aucune fonctionnalité sans activer cet abonnement.

En attendant, ce remue-ménage a permis à Hey de se faire beaucoup de publicité.