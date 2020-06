Le premier iPad Pro 12,9 pouces avec écran mini-LED serait déjà entré en production, mais uniquement pour un premier test initial.

Comme le rapporte The Elec, LG fournira les dalles mini-LED pour le nouvel iPad Pro, tandis que Foxconn sera en charge de l’assemblage final. Même l’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé dans le passé que la technologie mini-LED devrait arriver dans la gamme iPad d’ici quelques mois.

La technologie mini-LED permet de concevoir des produits plus fins et plus légers, sans renoncer aux grands avantages des écrans OLED : des noirs absolus, un contraste élevé et une plage dynamique élevée.

L’iPad Pro 12,9 pouces avec écran mini-LED est entré en production d’essai, selon le site coréen The Elec. D’après le même rapport, ce modèle comprendra également la puce A14x et la connexion 5G. Ce futur iPad Pro pourrait arriver au quatrième trimestre de l’année ou dans les premiers mois de 2021.