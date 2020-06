C’est désormais officiel, l’eSIM est enfin disponible chez Bouygues Telecom. Mais bizarrement, l’option coûte 20€ et le code QR est envoyé par courrier sous 5 jours au client.

Pour rappel, cette même option eSIM est proposée à 10€ chez Orange et le code QR est disponible immédiatement. Nous avons donc un peu de mal à comprendre la politique tarifaire de Bouygues Telecom. Et c’est sans parler du code QR envoyé par courrier, qui encore plus étrange.

Plus d’informations l’eSIM de Bouygues à cette adresse. Grâce à elle, vous aurez la possibilité d’avoir deux numéros de téléphone actifs simultanément sur votre appareil. Seuls les iPhone suivants sont compatibles : iPhone XS/MAX/Xr et iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max.