Interviewé sur CBS dimanche matin, le PDG d’Apple, Tim Cook, a parlé de l’impact du COVID-19 sur les activités de l’entreprise, mais aussi des taxes et de l’importance d’être socialement actif.

L’interview commence par l’avenir le plus immédiat, à savoir le discours d’ouverture de la WWDC 2020 : « Je suis plein de secrets et il m’est difficile de ne pas en parler pour le moment. Mais je me suis bien entraîné ! Je peux dire que nous dévoilerons des nouvelles importantes pour les consommateurs et les développeurs, toujours axées sur l’intersection de la technologie et des arts libéraux. »

En ce qui concerne la taille énorme d’Apple et sa capitalisation boursière de 1,4 billion de dollars, il a été demandé quel était le rôle du PDG dans une entreprise si grande et socialement engagée. Tim Cook a répondu que pour lui, un PDG ne doit pas se concentrer uniquement sur les bénéfices et doit également regarder au-delà, vers la vie des consommateurs.

Nous parlons ensuite du sujet délicat qui a occupé le banc ces derniers jours, à savoir le meurtre de George Floyd par un policier. En particulier, on a demandé à Tim Cook s’il avait réfléchi au rôle que l’iPhone a joué en donnant aux citoyens la possibilité d’enregistrer de tels moments historiques.

« Nous en sommes honorés. Certains des changements sociaux les plus spectaculaires se sont produits parce que quelqu’un a enregistré une vidéo, comme cela s’est produit avec les événements de Birmingham et de Selma. Les choses ont changé et nous en sommes très fiers, car nous avons mis un appareil photo dans les poches de tous les citoyens et il devient donc beaucoup plus difficile pour la société de se convaincre que quelque chose ne s’est pas produit ou que cela s’est produit d’une manière différente de la réalité.

Je crois que la vidéo va changer le monde. »

Ensuite, nous passons à l’éducation reçue par Cook à Robertsdale, en Alabama, où le racisme était très fort :

« Je m’en souviens comme c’était hier, j’ai vu des portes marquées « Blanc seulement » et je ne comprenais pas comment les gens pouvaient être convaincus que c’était bien. Je pense, avec optimisme, que c’est maintenant l’un de ces moments où nous pouvons faire des progrès significatifs de ce point de vue. Pour beaucoup de choses, il semble que les améliorations doivent être très lentes, mais soudain, il y a un bond de géant. Et nous voulons faire ce saut encore plus longtemps. »

Parlant de la récente décision de la Cour suprême selon laquelle il ne devrait pas y avoir de discrimination à l’encontre des personnes en raison de leur sexe ou de leur orientation, Cook admet qu’il est « incroyablement reconnaissant de leur opinion » et applaudit les juges « qui se sont levés et ils l’ont fait. Pour moi, l’Amérique est en voie d’égalité. Et ceci est une autre brique dans le mur, et très importante ». Lorsqu’on lui a demandé si Cook applique les droits civils lors de ses entretiens avec le président Donald Trump, Cook confirme : « Bien sûr que oui. Je crois que tout le monde devrait être traité avec dignité et respect. C’est si simple. Et que nous commençons la vie sur un pied d’égalité et que les personnes qui travaillent dur peuvent donc continuer. Mais nous devons commencer la vie sur un pied d’égalité. Et je veux que ce jour arrive le plus tôt possible. »

Lorsque le journaliste a soulevé la question du besoin et de la responsabilité sociale par rapport à l’obligation fiduciaire de Cook envers Apple de payer le moins de frais possible, le PDG a donné sa réponse habituelle : « Notre responsabilité est de payer pour quoi nous devons payer, je pense que c’est assez clair. Sur le plan social, nous faisons bien plus que simplement payer des impôts. Nous avons bouleversé l’entreprise pour aider le monde avec le COVID-19 et donné des centaines de millions de dollars. Donc, je pense que mon avis est que vous payez ce que vous devez payer en impôts et que vous retournez également d’autres choses à l’entreprise. Exactement ce que fait Apple. »

L’effet du COVID-19 sur la vie professionnelle est devenu le plus grand défi de Cook en ce moment, car de nombreux employés travaillent à domicile au lieu de travailler à l’Apple Park. « Ce qui m’inquiète le plus, c’est la sérendipité sur laquelle nous comptons tous. Et pour cette raison, je ne peux qu’attendre que nous soyons tous ensemble à nouveau. »

Cook est ensuite interrogé sur la gestion de produits et des employés dans un monde aussi incertain : « En général, les gens n’aiment pas l’incertitude et beaucoup essaient de rendre les choses plus certaines en essayant de deviner ce que sera notre avenir. La chose la plus importante pour nous est que nous avons vu la pandémie comme un défi difficile à surmonter. »