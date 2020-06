Le leaker Sonny Dickson a partagé de nouvelles images où l’on découvre de nouvelles maquettes des futurs iPhone 12.

Les images de la maquette d’iPhone apparaissent généralement quelques mois plus tôt que la période de lancement habituelle en septembre, bien que nous savons qu’il peut y avoir un retard d’au moins un mois cette année. Habituellement, ces maquettes sont basées sur des modèles CAO de la chaîne d’approvisionnement chinoise.

Dans ce cas, les images montrent des maquettes beaucoup plus réalistes que celles précédemment divulguées. Elles confirment une fois de plus que le design à bords plats de style iPad Pro. Apple devrait lancer quatre iPhone cette année avec trois tailles différentes : 5,4, 6,1 et 6,7 pouces. Les images offrent une comparaison claire entre les trois dimensions.

À l’arrière, cependant, il y a des incohérences. Les fuites précédentes ont toujours indiqué que les deux modèles de 5.4 et 6,1 pouces auront des configurations à deux caméras, tandis que les deux modèles de 6,1 et 6,7 pouces auront des configurations à trois caméras. Il convient également de noter que le capteur LiDAR n’est pas présent sur la maquette de 6,7 pouces. Si l’on encore croit les rumeurs, cela devrait être le seul à en disposer.

Dickson prévient que l’encoche et la disposition de la caméra sur ces images ne doivent pas être prises en considération. En fait, les maquettes ont pour tâche principale de montrer à quoi pourrait ressembler la conception du cadre dans les différentes tailles.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020