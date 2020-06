Deux nouvelles importantes sur Apple TV+: Dads est maintenant disponible et, pendant quelques jours, le film The Banker est gratuitement même pour les non-abonnés.

Dads est un documentaire qui explore le sens moderne du père et combine des interviews de célébrités et de citoyens ordinaires. Le documentaire vise à offrir au public un aperçu des relations entre père et fils de personnes bien connues, afin de les confronter aux histoires de familles inconnues des États-Unis, du Japon et du Brésil. Parmi les célébrités figurent Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ron Howard, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt et Will Smith, qui raconteront également la relation avec leurs enfants de manière ludique.

Ce documentaire explore joyeusement la paternité sous ses formes les plus modernes, rassemblant les témoignages de patri sous toutes les latitudes, des comédiens célèbres aux gens ordinaires, pour raconter la beauté, les sacrifices et l’hilarité d’être un papa.

Le documentaire a été conçu, écrit et réalisé par Bryce Dallas Howard, fille du célèbre réalisateur et acteur Ron Howard qui, bien sûr, apparaîtra dans le film. Dads est disponible aujourd’hui sur Apple TV+, deux jours avant la fête des pères qui est célébrée le 21 juin aux États-Unis.

De plus, jusqu’au 30 juin, le film The Banker peut être vu gratuitement par tous les utilisateurs, même par ceux qui n’ont pas d’abonnement Apple TV+. La seule condition requise est l’accès à l’application TV sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

The Banker est un film qui raconte la véritable histoire de Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), deux entrepreneurs afro-américains qui tentent de lutter contre les préjugés raciaux dans les années 60. Les deux élaborent un plan brillant pour encourager l’intégration du logement et la possibilité de réaliser le rêve américain.

Le film a subi quelques retards en raison de certaines allégations d’abus sexuels. La première prévue le 6 décembre a été annulée en raison de certaines accusations de comportement sexuel inapproprié par le coproducteur et consultant du film Bernard Garrett Jr., fils du protagoniste de l’histoire racontée dans le film.

Apple a décidé d’offrir “The Banker” pendant quelques jours en l’honneur de Juneteenth, une fête célébrant la fin de l’esclavage et la libération de ceux qui avaient été gardés comme esclaves aux États-Unis. Le 19 juin 1865, des soldats de l’Union sont arrivés à Galveston, au Texas, et ont annoncé aux esclaves que la guerre civile était terminée et que l’esclavage avait été aboli.