Après avoir retiré sa demande d’appel, Apple a déposé une demande d’annulation lundi pour non-contrefaçon d’un brevet dans la longue bataille juridique avec IXI Mobile concernant la fonction Personal Hotspot sur iPhone.

Soumis à la Cour de district des États-Unis pour le district de Californie du Nord, le procès d’Apple concerne le fabricant israélien d’appareils mobiles IXI Mobile, qui a été clôturé définitivement depuis un certain temps.

L’affaire remonte à 2014, lorsque IXI a poursuivi Apple, Samsung, Microsoft et d’autres sociétés devant le tribunal de New York, affirmant que les appareils intégrant des capacités de point d’accès personnel violaient le brevet américain 7.039.033 concernant un “système, dispositif et support lisible par ordinateur pour fournir un réseau sans fil géré à l’aide de signaux radio à courte portée”. En outre, les brevets 7 295 532, 7 426 398 et 7 016 648 sont également inclus dans l’affaire.

En 2015, Apple et Samsung se sont réunis pour présenter une pétition à la Commission de première instance et d’appel des brevets contestant les revendications du brevet 7 039 033. Le PTAB a jugé toutes les demandes de brevet évidentes, une décision prise par le Circuit fédéral en 2018 à la suite d’une tentative d’appel de IXI Mobile. En fin de compte, le Bureau américain des brevets et du commerce a totalement invalidé ce brevet.

IXI a ensuite déposé une demande de révision de brevet en mars 2017, une action qui a conduit en 2018 à l’ajout de 68 nouvelles plaintes. Tout au long du processus, IXI a envoyé plusieurs lettres à Apple concernant la violation des plaintes examinées. En mars 2019, il a déposé une demande pour ajouter ces plaintes au procès qui a commencé en 2014. Apple a contesté ce changement, déclarant que la requête d’IXI ne devrait pas être controversée car tous les appels à la décision du PTAB sur l’invalidité des brevets étaient désormais épuisé. Le tribunal a finalement rejeté la requête d’IXI visant à modifier ses prétentions initiales, estimant que la société “n’avait pas fait preuve d’une diligence suffisante” et que “Apple subirait un préjudice indu par la modification”.

Pour en revenir à nos jours, la plainte d’Apple requiert une condamnation déclaratoire qui empêcherait IXI de faire respecter le brevet 7.295.532, ainsi qu’une condamnation qui vise à constater la non-contrefaçon et la nullité de la propriété intellectuelle déclarée.