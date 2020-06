Le PDG d’Apple, Tim Cook, a commenté sur Twitter la décision de la Cour suprême des États-Unis concernant le DACA et la protection des « Dreamers ».

Le programme “Dreamers” a été créé par Obama en 2012 pour lutter contre le rapatriement des immigrants qui sont entrés aux États-Unis et qui ont un emploi. De plus, ce programme permet à ces types d’immigrants d’avoir un permis de travail de deux ans renouvelable. Trump veut supprimer le programme DACA et expulser tous les immigrants irréguliers. Et ce même s’ils sont entrés dans le pays comme en tant qu’enfants. Cette proposition a déclenché plusieurs protestations aux États-Unis, dont celle des PDG les plus importants du pays. La Cour suprême a rejeté cette proposition et Tim Cook a célébré la nouvelle sur Twitter :

« Les 478 Dreamers d’Apple sont des membres de notre famille. Avec créativité et passion, ils ont fait de nous l’entreprise américaine la plus forte et la plus innovante. Nous sommes ravis de la décision d’aujourd’hui et continuerons de lutter tant que les protections DACA seront permanentes. »

Les juges ont déclaré que la décision du Département de la sécurité intérieure de révoquer la DACA était arbitraire. D’ajouter qu’elle n’était pas conforme à la loi sur la procédure administrative. Ce n’est qu’une bataille gagnée, car l’administration Trump fera tout son possible pour arriver à ses fins.