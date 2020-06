Apple aurait l’intention de produire l’iPhone SE en Inde, afin d’éviter les taxes fiscales élevées pour les smartphones importés dans le pays.

Selon plusieurs sources, Apple a déjà demandé à au moins un de ses fournisseurs chinois d’expédier des composants pour l’iPhone SE 2020 à ses partenaires en Inde. Cette étape lancera le processus d’assemblage du nouvel iPhone dans le pays, permettant à l’entreprise de contourner les lourdes taxes à l’importation.

Depuis plusieurs années, Apple tente d’augmenter la production d’iPhone en Inde, mais aussi et surtout pour bénéficier d’incitations fiscales et de pouvoir vendre des produits à des prix plus avantageux. Dans le passé, une partie de la production du premier iPhone SE était fabriquée en Inde, mais pour le moment, le nouvel iPhone SE 2020 est vendu à un prix équivalent de 560 $, un chiffre beaucoup plus élevé que les 399 $ aux États-Unis, compte tenu du salaire moyen de la population indienne qui est beaucoup plus faible qu’aux USA.

La production des SE 2020 en Inde devrait être assurée par Wistron et Foxconn. L’objectif d’Apple est d’apporter au moins un cinquième de la production chinoise en Inde. Ces investissements serviraient également à accroître la présence de l’entreprise sur le marché indien, grâce également à l’ouverture de nouveaux Apple Store.