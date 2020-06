Aux États-Unis, les autorités de réglementation encouragent Apple et d’autres fabricants de systèmes de conduite autonomes à collecter et à partager des données de test sur leurs plates-formes. L’objectif est de promouvoir le développement et de gagner la confiance du public dans l’utilisation de cette technologie. Pendant ce temps, Apple a breveté un système de notification embarqué particulier.

Présenté lundi, l’initiative de la National Highway Traffic Safety Administration permettra aux utilisateurs de voir où les tests sont effectués sur les véhicules autonomes aux États-Unis.

Dans le cadre de ce programme, des entreprises comme Apple qui testent des systèmes de voitures autonomes sur les voies publiques peuvent envoyer volontairement des informations à la NHTSA. L’établissement publiera ensuite toutes les données sur un site Internet accessible à tous. Les gens pourront alors voir si des tests ont lieu dans des zones proches de leur lieu de résidence et de travail. D’autres détails tels que le type de véhicule testé seront également fournis.

Cette proposition est une tentative de centraliser les informations sur les tests des véhicules autonomes, en stockant les données à un seul endroit couvrant l’ensemble des États-Unis. Actuellement, les données sont collectées et envoyées aux régulateurs au niveau de l’État et avec différentes règles sur lesquelles les données doivent être collectées et envoyées. L’administrateur adjoint de la NHTSA, Jamie Owens, espère que AV TEST offrira une meilleure transparence aux consommateurs qui sont sceptiques quant à cette technologie.

Apple fait partie des entreprises qui pourraient participer à AV Test, étant donné qu’elle teste depuis longtemps son système de conduite autonome sur les routes californiennes.

Par ailleurs, Apple a breveté un nouveau système qui prévient les conducteurs et les passagers des manœuvres qui seront effectuées par la voiture autonome, affichant des notifications sur les écrans d’iPhone et iPad présents dans le véhicule. De cette façon, toutes les personnes dans la voiture savent ce que la voiture autonome va faire, en évitant les surprises de toute sorte. De plus, le conducteur pourrait rapidement prendre le contrôle de la voiture avant même que l’action prévue par le système ne soit exécutée, limitant tout type de risque.

Aucune notification n’est envoyée lorsque le système détermine que l’attention du conducteur n’est plus nécessaire.