Selon les dernières rumeurs, Apple préparerait un nouvel iMac 2020 avec la prise en charge de Face ID.

L’utilisateur Twitter @blue_kanikama a publié des captures d’écran de code qui suggèrent que macOS et tvOS sont tous deux compatibles avec Face ID, suggérant qu’un futur Mac pourrait inclure cette technologie.

L’année dernière, Apple a obtenu un brevet pour une technologie similaire à Face ID sur Mac. Et maintenant le code suggère que cette technologie pourrait bientôt devenir réalité. La capture d’écran montre le fichier FaceID.plist sur un Mac et note que les plates-formes prises en charge sont iOS, tvOS et macOS.

De plus, un concept minimal a également été créé qui montre exactement où Face ID pourrait être intégré sur l’iMac de prochaine génération. Il prendrait la place où se trouve actuellement la caméra 720p.

Pour l’heure, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car elles ne proviennent pas d’une source jugée 100% fiable. De plus, quelqu’un a commenté sur Twitter en soulignant que la capture d’écran pouvait se référer trivialement au support pour déverrouiller le Mac en utilisant le Face ID d’un iPhone, un concept similaire au support actuel pour déverrouiller un Mac avec une Apple Watch.

Cependant, l’introduction de la technologie Face ID sur Mac aurait beaucoup de sens. La firme de Cupertino y a certainement pensé car elle a déjà breveté cette technologie. De plus, la caméra True Depth d’Apple pourrait facilement être insérée à l’intérieur du cadre d’un iMac, comme avec l’iPad Pro.

En bref, c’est certainement une perspective intrigante, surtout si nous pensons que le code iOS 14 divulgué semble avoir révélé l’icône d’un nouvel iMac avec un design sans précédent.