La rumeur voudrait qu’Apple n’inclut pas les EarPods dans la boîte des iPhone 12 / 12 Pro (Max) attendus cet automne.

Déjà le mois dernier, l’analyste Ming Chi-Kuo avait évoqué cette possibilité. Aujourd’hui, c’est Dan Ives de Wedbush qui relance le sujet. Selon lui, Apple opterait pour cette solution afin de favoriser davantage les ventes d’AirPods / Pro. L’objectif serait de passer de 65 millions d’AirPods vendus en 2019 à 85 millions d’unités en 2020. Sans oublier que l’AirPods Studio, un casque supra-auriculaire annoncé dans les rumeurs, serait attendu aussi pour cet automne.

Il est encore trop tôt pour savoir si Apple adoptera cette stratégie pour les futurs iPhone 12/Pro. Dans tous les cas, nous serons pas concernés dans la mesure où la loi française exige que tous les téléphones portables doivent être vendus avec un kit main-libre.

L’idéal, et dans le meilleur des mondes, serait qu’Apple remplace les EarPods par les AirPods. Les AirPods classiques feraient l’affaire, même si pour ça, le prix de l’iPhone 12 est un peu plus cher…mais toujours moins que si nous devions les acheter séparément. Cette stratégie serait nettement meilleure. Ne serait-ce que pour passer plus facilement au tout sans fil. Il semblerait que ce soit l’un des plus grands souhaits d’Apple. Il en va de même pour le port Lightning. Celui-ci pourrait disparaître à l’avenir au profit de la charge 100% sans fil. Mais ça, c’est une autre rumeur, donc une autre histoire…