Le marché des smartphones haut de gamme dont le prix de gros est supérieur à 400 $ a enregistré une baisse de 13% sur un an. Mais selon les dernières données publiées par Counterpoint, Apple est le leader incontesté de ce secteur.

Les ventes de smartphones haut de gamme au cours des trois premiers mois de 2020 ont ralenti en raison de la pandémie du COVID-19 qui a frappé la Chine d’abord, puis le reste du monde. Cependant, le segment premium a contribué à 22% des ventes totales et à 57% des revenus du marché des smartphones, en ligne avec les résultats de 2019. Le seul marché sur lequel Apple se classe deuxième est en Chine, où Huawei mène le classement.

Apple continue de dominer ce segment avec une part de marché de 57%, suivi par Samsung et Huawei. À eux seuls, les trois principaux fabricants ont représenté 88% des ventes totales au premier trimestre. Tous les constructeurs enregistrent un signe négatif à l’exception d’OPPO, qui croît de 67% sur un an grâce à la série Reno 3, et de Xiaomi (+10%). À noter que, pour la première fois depuis le troisième trimestre 2018, Xiaomi figure également parmi les cinq premières marques du marché des smartphones premium, grâce notamment aux excellentes ventes des Mi 10 5G et Mi Note 10.

En ce qui concerne les smartphones individuels, quatre des cinq premières positions sont occupées par les iPhone :

Le Mate 30 Pro est le premier smartphone 5G à entrer dans le classement des appareils haut de gamme les plus vendus en un trimestre, signe que dans les prochains mois, ces modèles enregistreront une réelle croissante.

Analysant les gammes de prix dans le segment premium, les smartphones de 600 à 799 dollars ont augmenté de 47% sur un an, conquérant 42% du marché. L’iPhone 11 est en tête de ce groupe, avec 3/4 des ventes totales. Il convient de noter qu’à ce jour, cette fourchette de prix reste la plus importante pour Apple, comme cela s’est déjà produit par le passé avec l’iPhone XR.

Counterpoint estime que le segment premium sera celui qui résistera le mieux à l’impact du COVID-19.