Bien qu’Apple n’ait jamais présenté officiellement cette nouveauté, il est désormais certain que CarKey deviendra une réalité. Cette fonction permettra d’utiliser son iPhone comme une clé numérique avec les voitures compatibles.

Dans iOS 13.6, une image décrit la fonction CarKey en relation avec la confidentialité et la sécurité. Si elle n’était pas un mystère, la nouvelle version confirme que cette nouveauté pourrait arriver sous peu sur iOS 13.6. Il suffit d’aller dans les informations de confidentialité d’Apple Wallet pour trouver des paragraphes dédiés précisément à CarPlay. Nous expliquons ici comment ajouter une clé à Wallet et utiliser l’iPhone pour ouvrir, fermer et démarrer une voiture.

Il n’est pas exclu qu’Apple puisse lancer CarKey avec la version finale d’iOS 13.6 et sans attendre iOS 14. Possible même que la nouveauté soit officiellement annoncée lors de la WWDC 2020.

Apple explique que l’utilisateur peut ajouter une clé virtuelle directement depuis l’application Wallet, en se connectant via l’application officielle du constructeur automobile qui prend en charge cette fonction. L’accès à l’application du fabricant est utilisé pour ajouter une autorisation dans l’application Wallet et utiliser l’iPhone comme clé numérique, après avoir effectué une série d’étapes. De toute évidence, la compatibilité de CarKey dépendra du soutien individuel des constructeurs automobiles.

Il y aura également un moyen d’ajouter directement une clé de voiture à l’aide d’un écran de couplage dans l’application Wallet. Ce mode associera le jeton d’authentification de la clé de voiture au téléphone. Apple utilisera vos informations de localisation et de compte pour détecter une éventuelle fraude.

Les clés de la voiture peuvent être partagées avec les membres de la famille à l’aide du bouton Inviter directement depuis Wallet. Les jetons temporaires peuvent également être partagés avec des amis via Messages.

Les informations de confidentialité d’Apple expliquent que la société ne conservera pas d’informations sur la façon dont vous utilisez votre voiture, comment et quand vous verrouillez ou déverrouillez le véhicule et quand vous le démarrez. Cependant, le constructeur automobile peut collecter des informations de manière anonyme pour améliorer son service. Apple explique que les utilisateurs devront se fier aux politiques de confidentialité du constructeur automobile pour tous les détails.

La connexion se fera via des puces Ultra Large Bande sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro ou via le NFC avec les anciens modèles d’iPhone. Plus de détails devraient être révélés le 22 juin.