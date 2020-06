En attendant qu’Apple officialise les nouveaux iPhone, un nouveau rendu a été partagé donnant un nouvel aperçu de l’iPhone 12 Bleu Navy. Selon les rumeurs, ce coloris pourrait arriver cette année.

À l’heure actuelle, toutes les spéculations confirment que l’iPhone 12 aura un design avec des bords plats très similaires à celui de l’iPad Pro. Il n’est non plus sans rappeler le design des emblématiques iPhone 4 et iPhone 5. Parmi les nouveautés esthétiques, il devrait également y avoir la couleur bleu marine, laquelle pourrait remplacer le vert nuit de l’iPhone 11.

Les nouveaux rendus réalisés par Svetapple nous permettent de voir à quoi pourrait ressembler ce nouvel iPhone 12 Bleu Navy, avec une couleur mate et très sombre. On notera aussi que l’encoche est légèrement plus petite.

Apple devrait introduire quatre variantes différentes de l’iPhone 12, y compris un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et une option de 6,7 pouces. Tous les quatre auront le même design, un écran OLED et une connectivité 5G, tandis que les modèles Pro (6,1 et 6,7 pouces) embarqueront le capteur LiDAR intégré à la caméra.

Pensez-vous que cette couleur est une bonne alternative au vert nuit ?