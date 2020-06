Le célèbre portail Reelgood dédié aux films et séries tv a publié un classement des meilleurs services de streaming en fonction de la quantité de contenu et de leur qualité. Sans surprise, Apple TV+ prend la dernière place du classement.

Le portail a comparé le contenu inclus dans les abonnements proposés par Netflix, HBO Max, Prime Video, Hulu, Disney+ et Apple TV+. Le classement prend en compte non seulement la quantité, mais aussi la qualité du contenu proposé sur la base des critiques sur IMDB et Rotte Tomatoes.

Amazon Prime Video gagne par le nombre total de films, 2,39 fois plus que les 3 781 films actuels sur Netflix. Ce dernier gagne cependant en ce qui concerne les séries télévisées “de qualité”, suivie de Hulu et Prime Video. Voici sont les conclusions de Reelgood :

« Si vous recherchez des films acclamés par la critique, prenez un abonnement Prime Video. Si vous êtes un fan de séries télévisées haut de gamme, Netflix est la meilleure solution. »

Et Apple TV+ ? En termes de quantité, le défi est inégal à la fois parce que le service Apple a moins d’un an et parce que l’entreprise a décidé de se concentrer uniquement sur le contenu original, du moins pour le moment. En ce qui concerne la qualité, Apple TV+ propose quatre séries avec une note supérieure à 6,5 et une avec une note supérieure à 8 (The Morning Show).

Apple investit des milliards de dollars pour produire des films et des séries originales. Toutefois, il n’est pas exclu qu’à l’avenir, elle puisse également proposer du contenu tiers.

Quelle est votre opinion sur ces premiers mois d’TV+ ?