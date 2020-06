Apple a commencé à envoyer des invitations à la presse pour la conférence d’ouverture de la WWDC 2020 prévue au 22 juin.

La WWDC 2020 sera vraiment différente des années précédentes, et pour cause, la conférence sera virtuelle. C’est en effet en direct de l’Apple Park que l’entreprise diffusera sa keynote. Apple s’attend d’ailleurs à ce que 23 millions de développeurs la suive en streaming.

L’événement de présentation est prévu le 22 juin 2020 depuis Apple Park à 10h PDT, soit 19h en France. Lors de la conférence, Apple lèvera officiellement le voile sur iOS 14, watchOS 7 et iPadOS 14. Nous n’excluons pas la possibilité de voir l’AirTag et peut-être un du nouveau côté de la gamme iMac, en particulier en termes de conception.

Si l’on sait à peu près à quoi s’attendre, il reste encore une part d’ombre : on ne sait pas si le discours sera en direct ou pré-enregistré. En fait, le mot “live” n’est pas mentionné dans l’invitation, comme MacRumors le souligne également. Selon le programme, les sessions pour les développeurs devraient également être enregistrées et distribuées tous les jours sous forme de vidéos accessibles depuis l’application et le portail dédié, à l’exception des sessions en direct sur rendez-vous.

Nous en saurons certainement plus dans les prochains jours. En attendant, nous signalons également que l’application Apple Developer a été mise à jour.