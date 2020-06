Apple a officiellement lancé un financement à taux zéro avec l’Apple Card pour l’achat de Mac, iPad, AirPods/Pro, Pencil et d’autres produits.

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Apple Card ne pouvaient acheter des iPhone qu’avec une option de financement à 0%. Depuis d’aujourd’hui, cette offre s’étend à de nombreux autres produits tels que le Mac, l’iPad Pro et les AirPods/Pro. À l’heure actuelle, les Apple Watch restent mystérieusement hors de l’offre.

Les options de financement changent par produit. Par exemple, des articles plus chers comme le Mac et l’iPad Pro offrent un financement sur 12 mois avec un taux de 0%. Pour les produits moins chers comme les AirPods et AirPods Pro, la durée du crédit est de 6 mois, toujours à taux zéro.

Par exemple, un utilisateur d’Apple Card aux États-Unis peut financer des AirPods Pro en 6 mois pour 41,50 $ par mois, sans intérêt. Un MacBook Pro 16 pouces peut être financé sur 12 mois à 199,91 $ par mois. Les produits financés par l’Card incluent également le Mac Pro et le Display XDR, avec des mensualités respectives de 499 $ et 416 $.

L’aspect positif est qu’Apple vous permet également de financer des accessoires tels que le Magic Keyboard et l’Apple Pencil, toujours à taux zéro. De plus, les utilisateurs reçoivent toujours 3% de remise en argent quotidienne avec les achats financés via l’Card.

Rappelons que l’Apple Card n’est pas encore disponible en France.