Jon Prosser, l’un des leakers les plus fiables du monde Apple, dit que la société travaille sur un iPhone pliable particulier pour un lancement prévu dans les années à venir.

Selon Prosser, le prototype actuel de l’iPhone pliable a deux écrans séparés par une charnière. D’ajouter qu’il y a des bords ronds en acier inoxydable comme le design actuel de l’iPhone 11. Dépourvu d’encoche, les capteurs et Face ID sont logés à l’intérieur du bord supérieur de l’écran. En pratique, Apple n’adoptera pas la solution “pliante”, préférant l’alternative de deux écrans reliés par une charnière.

La solution est similaire à celle adoptée par Microsoft avec son Surface Duo ou par LG avec le smartphone G8X.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020