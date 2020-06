Apple se prépare à lancer son opération Back to School durant laquelle permet aux étudiants de recevoir un cadeau pour l’achat d’un Mac ou iPad. Plutôt que d’offrir un produit Beats, il semblerait que le choix se soit tourné vers les AirPods classiques cette année.

C’est en tout cas ce que suggère cette image dévoilée par MacRumors. Et comme on peut le contacter il n’est pas question des AirPods Pro, bien plus chers. En revanche, il n’est pas exclu qu’une remise soit proposée aux étudiants qui préfèrent opter pour les AirPods Pro. Pour l’heure, on ne connait pas encore le montant de la remise.

Cette opération Back to School a lieu aux États-Unis et au Canada (et peut-être dans d’autres pays. Comme vous le savez certainement, la France n’est plus concernée depuis maintenant trois ans. Sur notre territoire, c’est Unidays qui s’occupe de ce genre d’opération.