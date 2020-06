Anonymous Camera vous permet de flouter et de masquer automatiquement tous les visages (et pas seulement) présents dans les photos et les vidéos, même en temps réel.

L’anonymisation des photos et des vidéos peut prendre beaucoup de temps et plusieurs étapes, surtout si vous souhaitez supprimer les données. Anonymous Camera gère tous les traitements sur l’appareil en temps réel, à la fois pour les photos et les vidéos. De plus, les développeurs remettront tous les bénéfices de l’application dans le premier mois de mise à disposition aux associations qui luttent contre la discrimination raciale (Black Visions Collective et Unicorn Riot).

En ces jours de fortes protestations aux États-Unis, beaucoup utilisent des applications et des stratagèmes de différents types pour cacher les visages des manifestants et éviter les répercussions de la police. Avec cette application, vous pouvez brouiller les visages des gens en temps réel tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo. De plus, l’utilisateur peut également intervenir manuellement pour brouiller des corps entiers, d’autres objets ou même pour anonymiser l’audio de la vidéo.

Anonymous Camera comprend également une option d’anonymisation de l’écran partagé pour décider quelle partie du cadre est à flouter, ainsi que des commutateurs simples pour supprimer les métadonnées telles que l’heure, la date et le lieu. Pour garantir la confidentialité et la sécurité, l’application peut fonctionner en mode avion car toutes les compétences d’apprentissage automatique sont gérées localement.

De certains tests, il ressort que l’application fonctionne bien dans les photos et vidéos avec peu de gens. En revanche, elle a quelques difficultés s’il y a trop de personnes regroupées.

Anonymous Camera est disponible gratuitement sur l’App Store. Il y a des achats intégrés (2,29 €) pour débloquer toutes les fonctions (et soutenir les associations mentionnées ci-dessus).