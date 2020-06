Une série d’images publiée par @Jin_Store sur Twitter montrent les maquettes présumées de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12‌ Pro. Ces images offrent un aperçu supplémentaire de la conception de la gamme iPhone 2020.

Ces maquettes sont similaires à celles habituellement dévoilées avant l’annonce de nouveaux iPhone, souvent basées sur des modèles de fuite et créées par les fabricants d’accessoires pour développer de nouveaux accessoires pour les appareils à venir.

Le design représenté sur ces images est cohérent avec les rumeurs qui ont filtré jusqu’à présent. Le cadre latéral plat est dans le style iPad Pro qui rappelle également certains modèles emblématiques d’iPhone du passé.

Les images montrent trois appareils, mais en réalité, elles représentent quatre versions. Il y aura en effet deux modèles de 6,1 pouces : iPhone 12 Max et iPhone 12 Pro. Pour compléter la gamme, il y aura un iPhone 12‌‌ de 5,4 pouces et un ‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max de 6,7 pouces.

En plus des maquettes, le même utilisateur a également divulgué de nombreux rendus CAO. Habituellement, les images CAO d’iPhone partagées en ligne sont faites par les mêmes fabricants de châssis pour permettre la conception d’appareils non publiés. Une fois de plus, les conceptions reflètent étroitement les fuites précédentes, confirmant la présence de bords plats et du capteur LiDAR à l’arrière pour les modèles Pro.

Apple devrait commencer la production de sa nouvelle gamme iPhone le mois prochain. Toutefois, contrairement aux années précédents, le lancement devrait être retardé jusqu’en octobre.