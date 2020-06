Selon DigiTimes, Apple se prépare à lancer de nouveaux iMac, iPad Air et iPad mini au second semestre.

La source indique qu’Apple ne présentera probablement pas un nouvel iMac lors de la WWDC 2020 le 22 juin. La société ne devrait apparemment se concentrer uniquement sur l’actualité des logiciels. Cela ne signifie pas qu’un nouvel ordinateur de bureau ne sera pas lancé, mais seulement dans la seconde moitié de l’année.

Au cours des six derniers mois de 2020, Apple devrait en effet présenter et lancer non seulement un nouvel iMac 23 pouces entièrement repensé, mais aussi un iPad Air 10,8″ et un iPad mini 9″ sans précédent. Au cours du premier semestre 2021, ce sera au tour de l’iPad Pro 12,9 pouces qui embarquera un écran mini-LED.

Cela signifie qu’Apple augmentera la taille de l’iPad Air (de 10,2 à 10,8 pouces) et de l’iPad mini de 7,9 à 9 pouces. Les principaux fournisseurs d’écrans pour ces iPad devraient être LG, BOE et Sharp.

Pour l’heure, il ne s’agit que de rumeurs non confirmées. Attendons de voir si Apple lâchera quelques infos à ce sujet lors de la WWDC 2020.