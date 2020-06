BOE, le fabricant d’écran chinois, n’aurait pas été en mesure de livrer la première commande d’écrans OLED dédiés aux iPhone 12.

Selon DDaily, le non-respect de la livraison est dû au fait que BOE n’a pas réussi les tests de contrôle qualité des écrans OLED imposés par Apple. Le rapport ne contient pas plus de détails sur le moment où ces tests ont été effectués, ni même si cet échec aura un impact sur la production et le lancement des iPhone 12.

BOE collabore depuis longtemps avec Apple pour la production d’écrans à cristaux liquides pour iPad et MacBook, mais ce n’est que récemment qu’il a également commencé à travailler sur des dalles OLED. Toujours à la lumière de ces événements, il est probable que Samsung continuera à produire plus de 80% des écrans OLED pour la gamme iPhone également en 2020. Les 20% restants seront répartis entre BOE (si les tests sont réussis à l’avenir) et LG Display.

L’objectif de BOE était de devenir le fournisseur exclusif des iPhone de 5,4 pouces en collaboration avec General Interface Solutions, qui s’occupe des systèmes tactiles. Reste à savoir si le fabricant parviendra à répondre à 100% aux exigences d’Apple.