Apple a publié une nouvelle bande-annonce du documentaire Dads qui sera disponible le 19 juin sur Apple TV+.

Dads arrivent à temps pour la fête des pères aux États-Unis, car elle y est célébrée le 21 juin. Ce doc explore la signification moderne du père et combine des interviews avec des célébrités et des citoyens ordinaires. Il vise à offrir au public un aperçu des relations entre père et fils de personnes connues, afin de les confronter aux histoires de familles inconnues des États-Unis, du Japon et du Brésil. Parmi les célébrités figurent Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ron Howard, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt et Will Smith, qui raconteront également la relation avec leurs enfants de manière ludique .

Le documentaire a été conçu, écrit et réalisé par Bryce Dallas Howard, fille du célèbre réalisateur et acteur Ron Howard qui, bien sûr, apparaîtra dans le film.

Dads sera disponible sur Apple TV+ à partir du 19 juin.