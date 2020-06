Scanner Pro, le bien connu scanner de poche Readdle, reçoit une nouvelle mise à jour « magique » avec plusieurs nouvelles fonctionnalités pour des numérisations encore meilleures.

Si vous ne le savez toujours pas, Scanner Pro est l’une des meilleures applications disponibles sur l’App Store capable de transformer votre iPhone/iPad en un vrai scanner, avec d’excellents résultats. Tous les documents numérisés peuvent ensuite être facilement partagés par e-mail, exportés dans l’application Photos ou téléchargés vers certains des services cloud les plus populaires tels que Dropbox, Google Drive, iCloud Drive, Box, OneDrive et autres. L’application est également équipée d’un excellent système OCR pour traduire le contenu des documents numérisés en texte modifiable.

Avec la nouvelle mise à jour, que l’équipe de développement définit comme magique, de bonnes nouvelles arrivent en termes de performances. La société a introduit un nouvel algorithme de numérisation plus précis, capable d’éliminer les ombres avec une grande précision, pour un résultat de plus en plus comparable à celui d’un scanner de bureau classique. Il y a évidemment toute une série de correctifs et d’autres améliorations sous le capot pour rendre l’application de plus en plus performante. Rappelons que l’application est compatible iPhone, iPad et iPod Touch.

Scanner Pro – 4,49 €