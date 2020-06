iOS 13.6, actuellement en bêta, introduit une nouvelle fonctionnalité pour Apple News qui enregistre automatiquement le point exact où vous laissez un article, même si nous quittez l’article ou l’application.

Dans iOS 13.5.1 et versions antérieures, si vous avez laissé un article sans terminer la lecture, puis revenez sur le même article ultérieurement, l’application Apple News‌ redémarre automatiquement depuis le début. Avec iOS 13.6, l’article s’ouvre à nouveau au point où la lecture a été interrompue. Vous n’avez donc plus besoin de faire défiler vers le bas pour reprendre la lecture où vous l’avez laissé. Pour enregistrer l’application et enregistrer votre “position de lecture”, il faut environ trente secondes dans un article avant que la fonction s’active.

La mise à jour vers iOS 13.6 semble également jeter les bases d’une fonctionnalité audio “Apple News+”. Apple pourrait alors offrir des versions audio de certaines histoires publiées sur la plate-forme. L’audio n’est pas activé pour le moment, mais il semble que ce soit une fonctionnalité qu’Apple prévoit de lancer dans un proche avenir, peut-être avec iOS 14.