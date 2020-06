Adobe apporte à l’App Store une nouvelle application appelée Photoshop Camera, pleine de filtres très particuliers et élaborés à utiliser sur les photos prises avec l’iPhone.

Certains de ces filtres peuvent changer le visage et le monde environnant, comme le ciel derrière le sujet en ajoutant des nuages ​​particuliers ou d’autres éléments. D’autres filtres transforment la photo en un style Black Mirror, et d’autres encore en une véritable bande dessinée.

Ne vous laissez pas berner par le nom “Photoshop”, car cette application n’a rien à voir avec un logiciel de retouche photo. Elle se limite à appliquer des filtres à vos photos. Avec Photoshop Camera, vous pouvez également effectuer de petites opérations de retouche photo telles que la contraction, l’exposition et la saturation, mais rien de particulièrement avancé. De plus, il existe également un bouton qui vous permet de modifier et d’améliorer automatiquement la photo.

Avec cette application, Adobe souhaite aider les utilisateurs qui partagent de nombreuses photos sur les réseaux sociaux à créer des images particulières et originales à utiliser sur Instagram, Facebook, etc. Plus de filtres seront ajoutés à l’avenir.

Photoshop Camera est disponible gratuitement sur l’App Store.