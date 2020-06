Apple a enregistré neuf nouveaux modèles d’iPhone et de nouveaux Mac dans la base de données de l’Union économique eurasienne (UEE), comme l’ont officiellement confirmé les documents découverts par MySmartPrice.

Les nouveaux iPhone tout juste enregistrés par Apple utilisent les nouveaux identifiants suivants : A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 et A2411. Sauf surprise, la société devrait dévoiler quatre modèles d’iPhone 12 cet automne, avec deux versions Pro haut de gamme (6,7 et 6,1 pouces) et deux modèles sans capteur LiDAR avec un écran 5,7 et 6,1 pouces.

Sur la base des nouveaux numéros d’identification, il est possible que l’A2176 et l’A2172 se réfèrent aux deux modèles moins chers, tandis que les autres pourraient être des variantes des modèles haut de gamme. Tous les modèles sont répertoriés avec iOS 13.

Apple a également enregistré un modèle Mac jamais vu auparavant, avec l’identifiant A2330 et macOS 10.15 Catalina. Il est très probable que ce modèle fasse référence à un nouvel iMac au design totalement nouveau. D’après les rumeurs, Apple pourrait le présenter lors de la prochaine WWDC le 22 juin.

La base de données UEE a souvent anticipé le lancement de nouveaux produits Apple. En effet, les entreprises sont obligées d’enregistrer de nouveaux modèles bien à l’avance afin d’être autorisées à vendre dans les pays de la Biélorussie, du Kazakhstan, de la Russie, de l’Arménie et du Kirghizistan.