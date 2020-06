Les série Apple TV+ continuent de remporter des prix et cette fois, c’est “Dickinson” qui remporte le premier prix aux Peabody Awards. La comédie a été l’un des dix gagnants dans la catégorie divertissement Peabody 30.

Les Peabody Awards sont une reconnaissance prestigieuse du secteur et se concentrent en particulier sur les programmes de télévision qui ont un impact social et culturel, en choisissant des « histoires qui comptent ». L’institution a déclaré qu’il y avait plus de 1300 candidats cette année, Dickinson étant parmi les 30 gagnants.

Jusqu’à présent, la stratégie d’Apple avec son service de streaming semble réussir. Apple TV+ a été le premier service de streaming à être nominé pour un Golden Globe au cours de la première année de disponibilité. Les acteurs de The Morning Show, Billy Crudup et Jennifer Aniston ont remporté les Critics Awards et les Screen Actors Guild Awards. Maintenant, nous pouvons également ajouter un Peabody à son portefeuille. Et n’oublions pas les différents contenus pour enfants, qui ont également été primés aux Daytime Emmys.

Les nominations pour le prochain grand événement Emmy seront annoncées dans les prochaines semaines. De nombreux experts de l’industrie prédisent que The Morning Show ne devrait pas manquer à l’appel.

Pendant ce temps, Apple profite de ce prix pour la série Dickinson, qui a reçu plusieurs critiques négatives d’experts et d’utilisateurs.