C’est à la demande du gouvernement chinois qu’Apple a supprimé l’application Pocket Casts de l’App Store local. De son côté, la société a confirmé que cette suppression fait suite à la demande de la Cyberspace Administration of China. Le rôle de cette agence gouvernementale chinoise est de contrôler ce qui peut ou non être accessible sur Internet dans le pays.

Comme il s’agit clairement d’une censure, l’équipe Pocket Casts a confirmé qu’elle ne supprimera pas les podcasts, une demande du gouvernement chinois. De fait, l’application ne devrait pas être de retour sur l’App Store local.

« Nous comprenons que cela signifie qu’il est peu probable que notre application iOS soit disponible en Chine, mais nous pensons qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour toute entreprise qui valorise le modèle de distribution ouvert qui rend le podcasting spécial. »

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won’t be censoring podcast content at their request.

— Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020