Apple TV+ a été considéré comme “inférieure à la moyenne” concernant la programmation originale en termes de satisfaction des clients américains.

Les données partagées aujourd’hui par l’American Customer Satisfaction Index (ACSI) placent Apple TV+ à la douzième place du classement des services de streaming vidéo les plus appréciés des utilisateurs américains. Le score atteint par le service Apple est de 74 sur 100, en ligne avec Google Play et HBO. Le classement est mené par Disney (80 sur 100), suivi immédiatement par Netflix et l’application “Apple TV” qui, au moins aux USA, offre la possibilité de s’abonner à des services tiers.

Disney+ confirme de plus en plus son succès public et critique, grâce à de nombreux nouveaux contenus (Pixar, Marvel, Star Wars et plus). En termes d’abonnés, le classement est toujours mené par Netflix avec 183 millions d’utilisateurs dans le monde.

Pour combler cette différence, Apple investit des milliards de dollars dans de nouveaux contenus originaux, mais la société devrait prochainement acheter des droits de contenu tiers pour offrir aux utilisateurs un plus grand catalogue.