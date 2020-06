Apple a choisi Ryan Newman comme nouveau directeur de la rédaction pour les marchés britannique et irlandais.

Ryan Newman a occupé pendant un certain temps le poste de directeur des relations avec les artistes pour le marché britannique. Désormais, ses fonctions seront plus importantes, car il dirigera toute la division d’édition d’Apple Music en Grande-Bretagne et en Irlande. Il remplacera Austin Daboh, qui a quitté Apple pour occuper le poste de vice-président exécutif d’Atlantic Records UK.

Newman a rejoint Apple en 2018 en tant que directeur musical, mais a immédiatement commencé à gravir les échelons avec une première promotion en janvier 2019 en tant que responsable des relations avec les artistes. Il aura désormais pour tâche de superviser l’écosystème des playlists de la plateforme et de gérer les différentes initiatives marketing liées à Apple Music en Grande-Bretagne et en Irlande.

Austin Daboh a félicité Newman, soulignant sur Twitter qu’ « un autre frère noir a atteint une position de leader dans une multinationale ».