Apple lancera un nouveau programme d’échange de Mac aux États-Unis et au Canada, puis l’étendra à d’autres pays à l’avenir.

Comme le rapporte Bloomberg, à partir de la semaine prochaine, les utilisateurs pourront échanger un ancien Mac en magasin et recevoir un crédit pour acheter un nouveau produit Apple.

Actuellement, dans les Apple Store physiques, il est possible d’échanger uniquement des iPhone, iPad et Apple Watch. Pour les Mac, la seule solution était de le faire en ligne : les utilisateurs devaient envoyer leur ancien Mac à Apple et attendre une carte-cadeau. Maintenant, il sera possible d’apporter le Mac au magasin pour l’échanger et recevoir immédiatement un crédit.

Le nouveau programme d’échange de Mac en magasin débutera le 15 juin aux États-Unis et le 18 juin au Canada, avant d’arriver dans d’autres pays. Les clients pourront échanger un ancien Mac contre l’achat d’un nouvel ordinateur ou recevoir une carte cadeau d’un montant égal à la valeur de l’échange.