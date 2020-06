Apple a mis à jour son outil de dépistage du COVID-19 avec une option pour partager anonymement les réponses avec Apple, les agents de santé de l’État et d’autres entités aux États-Unis.

Apple indique que les informations recueillies seront utilisées pour améliorer l’outil et pour mieux comprendre la propagation du COVID-19. La société garantit qu’aucune information personnellement identifiable ne sera partagée, comme le nom ou le numéro de téléphone. Les informations anonymes des utilisateurs individuels seront également agrégées avec les réponses des autres en tant que mesure de confidentialité supplémentaire :

« Le CDC et les agences de santé publique d’État autorisées peuvent utiliser les informations uniquement pour améliorer l’outil et à des fins liées à la gestion de la pandémie du COVID-19. En outre, le CDC et les agences de santé publique des États devraient respecter les protections de la vie privée et de la sécurité, notamment en ne divulguant plus d’informations et en mettant en œuvre des garanties adéquates. »

L’outil de dépistage du COVID-19 permet aux utilisateurs de répondre à diverses questions liées aux facteurs de risque, à l’exposition récente et aux symptômes, et de recevoir des recommandations sur les prochaines étapes à suivre, y compris des conseils sur la distance sociale et l’auto-isolement, ainsi que sur la façon de surveiller attentivement les symptômes, peu importe si un test est recommandé ou non.