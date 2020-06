Selon DigiTimes, Apple achèvera la deuxième phase de validation et de test des iPhone 12 d’ici la fin juin, afin que la production puisse débuter dès juillet.

Le rapport confirme que la production de tous les modèles d’iPhone 12 commencera en juillet, mais il n’est pas encore clair si Apple sera en mesure de lancer tous les modèles simultanément. D’autres rumeurs parlaient en effet de retards sur les modèles haut de gamme, qui n’arriveraient qu’entre mi et fin octobre.

Rappelons qu’Apple devrait sortir quatre nouveaux iPhone d’ici l’automne prochain, avec deux modèles de 5,4 pouces et 6,1 pouces et deux versions Pro de 6,1 et 6,7 pouces. Les quatre modèles devraient avoir des écrans OLED, une prise en charge 5G et une encoche plus petite, tandis que les deux modèles Pro intégreront également un système LiDAR pour les fonctions liées à la réalité augmentée.