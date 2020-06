Google a mis en œuvre plusieurs nouvelles fonctionnalités de transit sur Google Maps pour iOS et Android. Elles visent à aider les utilisateurs à voyager en toute sécurité, suite au déconfinement qui a progressivement commencé dans plusieurs pays.

La dernière version de Google Maps avertit les utilisateurs dont le voyage sera affecté par les restrictions liées au COVID-19. Cela comprend les exigences telles que le port d’un masque dans les transports publics et si l’itinéraire choisi comporte des points de contrôle.

La mise à jour a été expliquée en détail dans un article sur le blog de Google :

« Passer du point A au point B peut être plus compliqué de nos jours. En raison du COVID-19, il est de plus en plus important de savoir à quel point une gare peut être bondée à un moment donné ou si l’autobus circule avec des heures limitées. La possession de ces informations avant et pendant le voyage est essentielle pour les travailleurs qui doivent se déplacer en toute sécurité sur le lieu de travail et deviendra plus importante pour tout le monde lorsque les pays du monde entier rouvriront. »

Les utilisateurs qui utilisent les transports publics recevront des informations sur leur affluence, tandis que les conducteurs recevront des avertissements sur les points de contrôle et les restrictions sur leur itinéraire, par exemple lors du franchissement des frontières nationales. Ces avertissements apparaîtront sur l’écran des directions et après le démarrage de la navigation si un itinéraire est affecté par des restrictions.

Google indique que les avis de transit se répandent en Argentine, en Australie, en Belgique, au Brésil, en Colombie, en France, en Inde, au Mexique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces informations proviennent des agences de transport locales, avec d’autres à venir bientôt. De plus, les utilisateurs naviguant vers des établissements médicaux ou des centres de test du COVID-19 recevront des alertes leur rappelant de vérifier l’adéquation de l’établissement et les directives pour éviter d’être rejeté ou de causer davantage de stress au système de santé local.