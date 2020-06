Lors de la pandémie du coronavirus, plusieurs théories du complot circulent sur le net sur le lien entre le COVID-19 et le réseau 5G. Afin d’éviter la prolifération de cette désinformation, Twitter vérifie désormais tous les tweets qui mentionnent la 5G et le coronavirus.

Si vous ouvrez Twitter et essayez de partager un nouveau tweet avec les mots “5G” et “COVID-19”, “corona” ou “coronavirus”, une bannière apparaîtra probablement indiquant “consultez les actualités sur le COVID-19”. En cliquant sur la bannière, il sera possible de trouver des articles scientifiques concernant des sujets tels que le réseau 5G et le COVID-19.

La stratégie de Twitter peut sembler un peu agressive, car elle peut étiqueter une vraie histoire liée comme une fake news. Le mois dernier, la société a également commencé à supprimer des messages qui incitaient les gens à mettre le feu à des antennes 5G à travers le monde.

Comme l’a noté Engadget, ce n’est pas exactement un comportement inattendu, car Twitter a affirmé que la société essayait d’améliorer ses algorithmes pour identifier les tweets impliquant des théories du complot, qui seront étiquetés avec la bannière de vérification des faits.

« L’étiquetage ou l’insertion d’un avis sur les tweets continue d’être un processus itératif. Compte tenu de la propagation mondiale de la désinformation et des différends concernant la 5G et le COVID-19, nous avons donné la priorité à l’étiquetage des tweets contenant ces informations. Notre équipe étudie actuellement d’autres types de contenu et étiquetera bientôt plus de tweets. »

Que pensez-vous de ce choix de Twitter ? Sera-t-il suffisant pour freiner la désinformation ?