La transition des processeurs Intel vers ARM est présente depuis longtemps dans les rumeurs, mais une annonce officielle serait sur le point de tomber.

Souvent bien informé, Bloomberg livre aujourd’hui une date à laquelle cette annonce pourrait être faite. Apple pourrait en effet annoncer la nouvelle le 22 juin, au cours de la conférence de la WWDC 2020.

Comme pour ses iPhone et iPad, le géant californien a pour objectif de concevoir des puces maisons. Ainsi, le contrôle, la gestion ou encore les performances seraient plus que jamais optimisés. Rappelons au passage que les dernières puces A13 sont gravées en 5nm, contre du 10nm chez Intel. La miniaturisation de la gravure a des effets bénéfiques en plusieurs points. Raison pour laquelle le passage au Mac ARM pourrait être réellement dans les cartons, et dont l’annonce officielle serait imminente.

D’après les rumeurs, les premiers Mac ARM pourraient voir le jour dès l’année prochaine. La WWDC serait alors une belle occasion pour en toucher quelques mots aux développeurs. Ces derniers auront ainsi assez de temps pour adapter leurs logiciels à l’ARM, tout comme Apple.

Nous verrons si la conférence de la WWDC sera le rendez-vous tant attendu par bon nombre d’entre vous.