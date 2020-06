Apple a mis à jour ses bracelets Sport pour Apple Watch et les coques en silicone pour iPhone 11 et 11 Pro avec de nouvelles couleurs d’été.

Les nouveaux bracelets Apple Watch, toujours disponibles au prix de 49 € dans les tailles 40 et 44 mm, peuvent être achetés sur l’Apple Store en ligne. Ils devraient également être bientôt disponibles dans les Apple Store physiques. Les nouvelles couleurs sont les suivantes : Bleu lin, Écume, Vitamine C et Gris falaise.

Ces nouvelles couleurs sont également disponibles pour les coques en silicone pour iPhone 11 et 11 (45€), à l’exception du Gris falaise. Elles sont déjà disponibles sur la boutique en ligne d’Apple avec une livraison à partir du 10 juin prochain.